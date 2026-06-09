CINÉ NOUS L’ORCHESTRE + CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ELNE-ALENYA Elne
CINÉ NOUS L’ORCHESTRE + CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ELNE-ALENYA Elne jeudi 11 juin 2026.
Elne
CINÉ NOUS L’ORCHESTRE + CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ELNE-ALENYA
13 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Soirée exceptionelle en partenariat avec l’association école de musique Elne-Alenya , film suivi d’un concert de l’école de musique.
Nous l’orchestre , un film immersif au coeur de la musique au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.
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13 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 22 16
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English :
Exceptional evening in partnership with the école de musique Elne-Alenya association, film followed by a concert by the music school.
Nous l’orchestre, an immersive film at the heart of music, close to the experience of musicians, their emotions and beauty.
L’événement CINÉ NOUS L’ORCHESTRE + CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ELNE-ALENYA Elne a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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