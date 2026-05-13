CINÉ OPÉRA >>> COSI FAN TUTTE, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

CINÉ OPÉRA >>> COSI FAN TUTTE Mardi 3 novembre, 19h30 La Comète Marne

Plein tarif 20€ ; Tarif abonné Comète 15€ ; Abonnement Ciné Opéra (2 opéras minimum) 15€ ; Tarif réduit (-30ans, bénéficiaires RSA, PMR) 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T19:30:00+01:00 – 2026-11-03T23:35:00+01:00

Fin : 2026-11-03T19:30:00+01:00 – 2026-11-03T23:35:00+01:00

Durée : 3h57

Mise en scène : Phelim McDermott

Avec : Federica Lombardi (Fiordiligi), Samantha Hankey (Dorabella), Ana María Martínez (Despina), Duke Kim (Ferrando), Andrey Zhilikhovsky (Guglielmo), Gerald Finley (Don Alfonso)

Les deux jeunes officiers Ferrando et Guglielmo parient avec le cynique Don Alfonso que leurs fiancées, Fiordiligi et Dorabella, leur seront fidèles. Pour les mettre à l’épreuve, ils feignent de partir à la guerre puis reviennent déguisés en étrangers et chacun tente de séduire la fiancée de l’autre. Ce qui commence comme un jeu innocent tourne vite au trouble et aux révélations sur la nature de l’amour.

Pétillante, espiègle et musicalement sublime, Così fan tutte est la comédie amoureuse de Mozart dans toute sa splendeur. La mise en scène inventive de Phelim McDermott transporte l’intrigue dans un parc d’attractions de Coney Island dans les années 1950, pour un spectacle aussi visuel que musical.

CINÉ OPÉRA LE MARDI 03 NOVEMBRE À 19H30 : Opéra en deux actes, présenté en italien sous-titré en français (1 entracte avec verre de champagne offert)

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1109?showId=4018 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Opéra en deux actes, présenté en italien sous-titré en français (1 entracte avec verre de champagne offert)