Ciné Palabres : Les invertueuses, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Ciné Palabres : Les invertueuses Jeudi 24 septembre, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Jeudi 24 septembre – 14h 30

Chloé Aïcha Boro – Fiction – Burkina Faso – 2024 – VO [français, mooré]

Au Burkina Faso, sur fond d’avancée djihadiste, Natie, une adolescente mal dans sa peau, découvre que sa grand-mère a épousé un homme qu’elle n’aimait pas. En cherchant à réparer le destin brisé de sa grand-mère, Natie espère aussi se retrouver. Mais parviendra-t-elle à s’émanciper ?

Durée : 1h37

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Chloé Aïcha Boro – Fiction – Burkina Faso – 2024 – VO [français, mooré]