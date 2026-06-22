Ciné plein-air Aux frontières du réel Brest
Ciné plein-air Aux frontières du réel Brest vendredi 28 août 2026.
Brest
Ciné plein-air Aux frontières du réel
place Wilson Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 00:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Cette année, le traditionnel ciné plein air de l’association Côte ouest, organisatrice du Festival Européen du Film Court de Brest prend ses quartiers place Wilson.
19h30-22h pique nique et animations
22h diffusion des courts. Vous vous êtes toujours dit que le kiosque de la place Wilson ressemblait étrangement à une soucoupe volante ? Vous avez peut-être raison… Rendez-vous le vendredi 28 août pour une séance de films courts sous les étoiles OVNI et extraterrestres à l’horizon, Mulder et Scully n’ont qu’à bien se tenir !
Apportez plaids et coussins pour améliorer votre confort !
Avec la participation de la Soucoupe Marrante, lauréate des lieux à réinventer 2025.
Venir en transport en commun Tram Ligne A arrêt Siam / Parking à vélo .
place Wilson Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Ciné plein-air Aux frontières du réel Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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