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Ciné plein-air Aux frontières du réel Brest

Ciné plein-air Aux frontières du réel Brest vendredi 28 août 2026.

Adresse
place Wilson
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Brest

Ciné plein-air Aux frontières du réel

place Wilson Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 00:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Cette année, le traditionnel ciné plein air de l’association Côte ouest, organisatrice du Festival Européen du Film Court de Brest prend ses quartiers place Wilson.

19h30-22h pique nique et animations

22h diffusion des courts. Vous vous êtes toujours dit que le kiosque de la place Wilson ressemblait étrangement à une soucoupe volante ? Vous avez peut-être raison… Rendez-vous le vendredi 28 août pour une séance de films courts sous les étoiles OVNI et extraterrestres à l’horizon, Mulder et Scully n’ont qu’à bien se tenir !

Apportez plaids et coussins pour améliorer votre confort !

Avec la participation de la Soucoupe Marrante, lauréate des lieux à réinventer 2025.

Venir en transport en commun Tram Ligne A arrêt Siam / Parking à vélo   .

place Wilson Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Ciné plein-air Aux frontières du réel Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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