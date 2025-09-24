Ciné plein air Dragons 3 Le monde caché rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence
Ciné plein air Dragons 3 Le monde caché
rue de l’Etrau Parc de la MJC Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Sous les étoiles, le grand écran prend ses quartiers d’été ! Installez-vous confortablement dans l’herbe fraîche pour savourer le plaisir unique du cinéma en plein air, où chaque projection devient une soirée magique à partager en famille ou entre amis.
rue de l’Etrau Parc de la MJC Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Under the stars, the big screen takes up its summer quarters! Make yourself comfortable on the cool grass and enjoy the unique pleasure of open-air cinema, where every screening becomes a magical evening to share with family and friends.
