Ciné plein air Dragons 3 Le monde caché rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence

Ciné plein air Dragons 3 Le monde caché

rue de l’Etrau Parc de la MJC Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Sous les étoiles, le grand écran prend ses quartiers d’été ! Installez-vous confortablement dans l’herbe fraîche pour savourer le plaisir unique du cinéma en plein air, où chaque projection devient une soirée magique à partager en famille ou entre amis.

.

rue de l’Etrau Parc de la MJC Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the stars, the big screen takes up its summer quarters! Make yourself comfortable on the cool grass and enjoy the unique pleasure of open-air cinema, where every screening becomes a magical evening to share with family and friends.

L’événement Ciné plein air Dragons 3 Le monde caché Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-24 par Valence Romans Tourisme