Le temps d’une histoire Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Le temps d’une histoire Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence mercredi 6 mai 2026.
Le temps d’une histoire
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-06-03 10:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-06-03
Des histoires, pour rire, découvrir, s’émerveiller… et partager un moment ensemble.
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Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
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English :
Stories to laugh at, discover, marvel at… and share a moment together.
L’événement Le temps d’une histoire Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme