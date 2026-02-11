Foire gourmande Croquons nature ! Saint-Marcel-lès-Valence

Foire gourmande Croquons nature !

Place de la mairie Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

Venez profiter de la 15ème éditions de cette foire gourmande et éco-responsable.

Place de la mairie Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and enjoy the 15th edition of this gourmet and eco-responsible fair.

