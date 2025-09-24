Concert Content content Festival #5 Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Content content Festival #5

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-09 03:00:00

2026-05-08 2026-05-09

Concerts, émotions, prises de conscience le Content Content, c'est bien plus qu'un simple festival. Cette cinquième édition sera placée sous le signe de la découverte musicale (pop, rock et électro) et met à l'honneur la scène émergente française.

English :

Concerts, emotions, awareness: Content Content is much more than just a festival. This fifth edition is all about musical discovery (pop, rock and electro), with the spotlight on the emerging French scene.

