Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

2026-05-12

Ella est une petite fille qui naît dans une famille où il n’y a pas de fils, dans un pays où la société rejette les familles sans héritier. Ses parents inventent donc un fils elle sera Eli à l’extérieur et Ella à la maison.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Ella is a little girl born into a family with no sons, in a country where society rejects families without heirs. So her parents invent a son: she will be Eli on the outside and Ella at home.

