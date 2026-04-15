15ème édition foire gourmande bio et éco-responsable Croquons Nature… ! Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence 22 – 24 mai Entrée libre, inscription recommandée pour la conférence de Samuel Bonvoisin, inscription obligatoire pour la balade du samedi, assiette bio à 13€ et 15€, balade en calèche 2€ pour les enfants, 3€ pour les adultes.

Marché de producteurs bio, village des savoir-faire, village des associations de développement durable, activités pour tous, repas sous les tilleuls, causerie « La qualité de l’eau et sa raréfaction »

**Croquons Nature…! : l’eau en partage**

Les 22, 23 et 24 mai 2026, la foire Croquons Nature…! fera son retour avec une nouvelle édition consacrée à l’eau. Pendant trois jours, la manifestation proposera rencontres, animations et découvertes autour d’une alimentation durable et des savoir-faire locaux, en lien avec la préservation de cette ressource vitale.

Parmi les temps forts, la conférence « Et si on pouvait cultiver l’eau ? » de Samuel Bonvoisin se tiendra le vendredi 22 mai à 20h à la salle des fêtes, sur inscription. Elle offrira un éclairage accessible sur les liens entre agriculture, écologie et adaptation des territoires.

Le samedi, une visite de zone humide sera organisée à la Ferme du Grand Laval, sur inscription (nombre de places limité), pour découvrir ces milieux naturels essentiels à la biodiversité et à la gestion de l’eau.

Dimanche 24 mai, les festivités débuteront dès 10h avec un marché de producteurs bio et locaux, un village des savoir-faire et un village des associations. Tout au long de la journée, le public pourra profiter d’animations pour tous : contes, balade en calèche, mini-ferme, ateliers cuisine et fabrication du pain, entre autres. Vous déjeunerez sous les tilleuls dans une ambiance conviviale exceptionnelle.

À 15h, le SIEPV (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence) et la CRIIRAD (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité) animeront une causerie sur la raréfaction de l’eau.

Le public sera également invité à participer à une œuvre collective inspirée de « La grande vague d’Hokusai ». Chacun pourra apporter de petits objets ou matériaux bleus ou verts, recyclés ou naturels, qui viendront composer cette création autour de l’eau et du réemploi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00.000+02:00

1

https://www.croquonsnature.org contact@croquonsnature.org 06-60-67-34-76

Place de la Mairie Place de la Mairie – Saint Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

