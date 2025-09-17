Concert chants polyphoniques du monde Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Concert chants polyphoniques du monde Les rendez-vous de Surel

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 20:30:00

2026-05-09

Par le petit chœur d’hommes Les Maloni Fipagi. Direction Marc Oberlé

Mélodies langoureuses ou chansons rythmées, odes poétiques, chants militants ou d’espoir, hymnes à la corse ou chants du monde sacrés ou profanes…

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 billetterie.theatresurel@outlook.fr

English :

By the small men?s choir Les Maloni Fipagi. Conductor: Marc Oberlé

Languorous melodies or rhythmic songs, poetic odes, militant songs or songs of hope, hymns to Corsica or sacred or secular songs of the world?

