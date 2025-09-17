Concert chants polyphoniques du monde Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence
Concert chants polyphoniques du monde Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence samedi 9 mai 2026.
Concert chants polyphoniques du monde Les rendez-vous de Surel
Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : 2026-05-09 20:30:00
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 20:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Par le petit chœur d’hommes Les Maloni Fipagi. Direction Marc Oberlé
Mélodies langoureuses ou chansons rythmées, odes poétiques, chants militants ou d’espoir, hymnes à la corse ou chants du monde sacrés ou profanes…
Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 billetterie.theatresurel@outlook.fr
English :
By the small men?s choir Les Maloni Fipagi. Conductor: Marc Oberlé
Languorous melodies or rhythmic songs, poetic odes, militant songs or songs of hope, hymns to Corsica or sacred or secular songs of the world?
