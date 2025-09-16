Scène ouverte Grrrrûnk

Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-05-10 16:30:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

On ne frappe pas avant d’entrer ! Les compos sont français. Ce trio propose un univers musical et poétique sans concession, parfois grinçant et dissonant. Respiration, même pour ceux qui suffoquent, calme, optimisme malgré tout, et bon moment de gros son.

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86

English :

Don’t knock before entering! The compositions are French. This trio’s musical and poetic universe is uncompromising, sometimes grating and dissonant. Breathing, even for those who suffocate, calm, optimistic in spite of everything, and a good time with a big sound.

