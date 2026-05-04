Et si on pouvait cultiver l’eau ? – Conférence débat de Samuel Bonvoisin Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence Vendredi 22 mai, 20h00 Entrée libre, inscription souhaitée

Depuis quelques années, sécheresses, inondations et incendies de forêt se multiplient dans notre pays, le mot d’ordre est : il faut s’adapter ! Et si on pouvait faire beaucoup mieux…

**Et si on pouvait cultiver l’eau ?**

Depuis quelques années, sécheresses, inondations et incendies de forêt se multiplient dans notre pays, et le mot d’ordre qu’on entend partout, c’est « il faut s’adapter ». Lutter contre le gaspillage, protéger la ressource, sélectionner des semences résistantes au sec… D’accord ! Mais est-ce la seule voie, le seul levier que nous ayons en notre possession pour développer notre résilience à l’échelle territoriale ? Et si on pouvait faire beaucoup mieux… comme par exemple cultiver l’eau ?

Depuis 3,5 milliards d’années, la vie ne fait pas que s’adapter aux évolutions du climat. Elle modifie littéralement le climat, pour son propre bénéfice. Températures, composition de l’atmosphère, régime des vents, précipitations, quantité d’eau douce disponible… Comment le vivant s’organise-t-il pour améliorer les conditions d’habitabilité de notre planète ? Et comment cela peut-il nous inspirer pour repenser notre manière d’être au monde en tant qu’humains ?

Dans cette conférence, Samuel Bonvoisin vous invite à un voyage pour comprendre les cycles hydrologiques, découvrir la diversité des pratiques de l’hydrologie régénérative, qui sont utilisées depuis plus de 50 ans en Australie, aux États-Unis, au Mexique, en Inde… et qu’il participe à développer et à adapter en France depuis 2016. Dans cette période angoissante pour l’avenir de nos enfants, Samuel Bonvoisin souhaite contribuer à éclairer notre chemin avec un récit d’espoir, en montrant que nous pouvons faire bien mieux que de regarder notre planète se consumer, si nous décidons de nous laisser inspirer par le vivant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T22:00:00.000+02:00

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https://www.croquonsnature.org contact@croquonsnature.org 06-60-67-34-76 https://www.helloasso.com/associations/croquons-nature/evenements/conference-samuel-bonvoisin-et-si-on-pouvait-cultiver-l-eau

Place de la Mairie Place de la Mairie – Saint Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme



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