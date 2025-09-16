Scène ouverte Evidence Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Scène ouverte Evidence

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fin de saison oblige. C’est l’occasion pour Diana, professeur de chant à Valence et Châteauneuf-sur-Isère, de nous présenter ses élèves. Une préparation élaborée, qui mixe joyeusement rock, chanson française et bel canto, pour deux sets festifs.

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86

English :

The end of the season is upon us. Diana, who teaches singing in Valence and Châteauneuf-sur-Isère, takes this opportunity to introduce us to her students. An elaborate mix of rock, chanson française and bel canto, for two festive sets.

