Fête de la musique à Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence

Fête de la musique à Saint-Marcel-lès-Valence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la musique avec nous ! Une soirée festive et familiale vous attend, portée par les talents de notre école de musique. Les élèves, du plus jeune au plus expérimenté, se relaieront sur scène avec des styles variés: Rock, jazz, musiques du monde…

Place de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 contact@larenaissance26.fr

English :

Come and celebrate music with us! A festive, family-friendly evening awaits you, brought to you by the talents of our music school. Students, from the youngest to the most experienced, will take turns on stage with a variety of styles: rock, jazz, world music?

