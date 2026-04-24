Festi’val 2026 Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Festi’val 2026 Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 12 juin 2026.
Saint-Marcel-lès-Valence
Festi’val 2026
Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Le festival de bridge du Grand Valence, Festi’VAL 2026, est organisé par les clubs de Guilherand-Granges, Montéléger, Romans, Tournon et Valence. Il propose une initiation au bridge
.
Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 16 52 42 valence.bridge.club@wanadoo.fr
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English :
The Greater Valence Bridge Festival, Festi’VAL 2026, is organized by the bridge clubs of Guilherand-Granges, Montéléger, Romans, Tournon and Valence. It offers an introduction to bridge
L’événement Festi’val 2026 Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme
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