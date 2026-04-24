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Festi’val 2026 Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Festi’val 2026 Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Espace Liberté

Adresse : 18 rue de la Liberté

Ville : 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Marcel-lès-Valence

Festi’val 2026

Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-12

Le festival de bridge du Grand Valence, Festi’VAL 2026, est organisé par les clubs de Guilherand-Granges, Montéléger, Romans, Tournon et Valence. Il propose une initiation au bridge
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Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 16 52 42  valence.bridge.club@wanadoo.fr

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English :

The Greater Valence Bridge Festival, Festi’VAL 2026, is organized by the bridge clubs of Guilherand-Granges, Montéléger, Romans, Tournon and Valence. It offers an introduction to bridge

L’événement Festi’val 2026 Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme

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