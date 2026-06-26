CINÉ PLEIN AIR JOURNAL DE FRANCE (2012) Aniane
vendredi 10 juillet 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
CINÉ PLEIN AIR JOURNAL DE FRANCE (2012)
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Projection plein air de Journal de France, Un film de Raymond Depardon à l’abbaye d’Aniane
Journal de France, 2012, Un film de Raymond Depardon
A bord de son camping-car, Raymond Depardon parcourt la France et, équipé de deux chambres photographiques grand format, il en saisit entre 2004 et 2010 des vues fidèles à son regard humaniste.
Claudine Nougaret, sa compagne et son habituelle ingénieure du son, retrouve de son côté de vieux extraits inédits de films que le cinéaste conserve précieusement depuis ses débuts. .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English : CINÉ PLEIN AIR JOURNAL DE FRANCE (2012)
Outdoor screening of *Journal de France*, a film by Raymond Depardon, at Aniane Abbey
L’événement CINÉ PLEIN AIR JOURNAL DE FRANCE (2012) Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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