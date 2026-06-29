Informations pratiques

Aniane

VISITE DE L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31

Venez découvrir l’histoire singulière d’un lieu dont on ne soupçonnerait pas les innombrables vies l’ancienne Abbaye d’Aniane !

Plus de 1200 ans nous séparent de la fondation de l’abbaye d’Aniane. Si elle a prospéré durant des centaines d’années, il est aujourd’hui difficile de percevoir ce passé prestigieux. Monastère, filature de coton, colonie pénitentiaire, … à travers une visite complète, venez découvrir l’histoire singulière d’un lieu dont on ne soupçonnerait pas les innombrables vies. Tous les lundis à 14h30 et tous les mercredis à 16h30 du 8 juillet au 31 août. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 71

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English : VISITE DE L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE

Come discover the unique history of a place whose countless lives you would never suspect: the former Abbey of Aniane!

L’événement VISITE DE L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT