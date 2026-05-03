LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane
LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane mercredi 8 juillet 2026.
Aniane
LES MERCREDIS DE L’ABBAYE
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.
Au programme
Mercredi 8 Juillet De Debussy à Piazzola
Avec Vice Versax Octuor de saxophone
Mercredi 15 juillet Soirée swing
Avec les Fairy Poppin’s
Mercredi 22 juillet Voyage en pays celte
Avec Celtic Crumble
Mercredi 29 juillet Quatuor à cordes
Avec le Quatuor en Cevennes .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English :
They are teachers at the intercommunal music school, but first and foremost, artists! The abbey welcomes their demanding and varied artistic proposals.
L’événement LES MERCREDIS DE L’ABBAYE Aniane a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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