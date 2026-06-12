Ciné plein air Le Robot sauvage Basse-Ham
Ciné plein air Le Robot sauvage Basse-Ham samedi 5 septembre 2026.
Basse-Ham
Ciné plein air Le Robot sauvage
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Profitez d’une séance de cinéma en plein air avec la projection du film Le Robot sauvage . Cette aventure touchante et pleine d’émotion suit le parcours d’un robot qui doit apprendre à survivre dans un environnement naturel et à créer des liens avec les animaux qui l’entourent. Un moment convivial à partager en famille sous les étoiles.Tout public
0 .
Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com
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English :
Enjoy an outdoor movie screening of *The Wild Robot*. This touching and emotional adventure follows the journey of a robot who must learn to survive in a natural environment and form bonds with the animals around him. A fun time to share with the family under the stars.
L’événement Ciné plein air Le Robot sauvage Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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