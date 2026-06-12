Basse-Ham

Ciné plein air Le Robot sauvage

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 19:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Profitez d’une séance de cinéma en plein air avec la projection du film Le Robot sauvage . Cette aventure touchante et pleine d’émotion suit le parcours d’un robot qui doit apprendre à survivre dans un environnement naturel et à créer des liens avec les animaux qui l’entourent. Un moment convivial à partager en famille sous les étoiles.Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

Enjoy an outdoor movie screening of *The Wild Robot*. This touching and emotional adventure follows the journey of a robot who must learn to survive in a natural environment and form bonds with the animals around him. A fun time to share with the family under the stars.

L’événement Ciné plein air Le Robot sauvage Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME