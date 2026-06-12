Basse-Ham

Spectacle Abysse

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 22:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Laissez-vous entraîner dans une extraordinaire odyssée au cœur des profondeurs marines avec Abysse , un spectaculaire défilé lumineux imaginé par la Compagnie Remue Ménage. Au fil d’une déambulation féerique, méduses lumineuses, hippocampe géant, créatures marines fantastiques, échassiers et marionnettes monumentales prennent vie dans un univers où le ciel et la mer semblent se confondre. Porté par une création musicale originale mêlant percussions japonaises et sonorités électro, ce spectacle poétique et immersif émerveillera petits et grands.Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

Let yourself be swept away on an extraordinary odyssey into the heart of the ocean depths with %AB Abysse %BB, a spectacular light show created by the Remue Ménage Company. During a magical stroll, luminous jellyfish, a giant seahorse, fantastical sea creatures, hunters, and monumental puppets come to life in a world where sky and sea seem to merge. Accompanied by an original musical score blending Japanese percussion and electronic sounds, this poetic and immersive show will enchant young and old alike.

L’événement Spectacle Abysse Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME