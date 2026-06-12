Basse-Ham

L’été à Nautic’Ham Animations enfants

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Les enfants et les adolescents sont invités à découvrir les arts du cirque à travers une animation ludique et participative. Jonglage, équilibre, manipulation d’objets et autres disciplines circassiennes permettront à chacun de s’initier tout en s’amusant.Enfants

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

Children and teenagers are invited to discover the circus arts through a fun, interactive workshop. Juggling, balancing, object manipulation, and other circus disciplines will allow everyone to try their hand at these activities while having fun.

L’événement L’été à Nautic’Ham Animations enfants Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME