L’été à Nautic’Ham Animations enfants Basse-Ham
L’été à Nautic’Ham Animations enfants Basse-Ham dimanche 23 août 2026.
Basse-Ham
L’été à Nautic’Ham Animations enfants
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Les enfants et les adolescents sont invités à découvrir les arts du cirque à travers une animation ludique et participative. Jonglage, équilibre, manipulation d’objets et autres disciplines circassiennes permettront à chacun de s’initier tout en s’amusant.Enfants
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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com
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English :
Children and teenagers are invited to discover the circus arts through a fun, interactive workshop. Juggling, balancing, object manipulation, and other circus disciplines will allow everyone to try their hand at these activities while having fun.
L’événement L’été à Nautic’Ham Animations enfants Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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