Basse-Ham

Rassemblement de voitures vintage

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le rassemblement à ne pas manquer pour les amateurs de voitures de collection. Avant tout, le vintage à l’honneur !

Vous pourrez également apprécier la mise en œuvre de plusieurs véhicules amphibies au sein du port de plaisance.Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 7 64 05 69 34 Lesvintagesdelorraine@gmail.com

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English :

The not-to-be-missed event for classic car enthusiasts. First and foremost, vintage in the spotlight!

You’ll also be able to see a number of amphibious vehicles in action in the marina.

L’événement Rassemblement de voitures vintage Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME