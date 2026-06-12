Rassemblement de voitures vintage Basse-Ham
Rassemblement de voitures vintage Basse-Ham dimanche 30 août 2026.
Basse-Ham
Rassemblement de voitures vintage
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Le rassemblement à ne pas manquer pour les amateurs de voitures de collection. Avant tout, le vintage à l’honneur !
Vous pourrez également apprécier la mise en œuvre de plusieurs véhicules amphibies au sein du port de plaisance.Tout public
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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 7 64 05 69 34 Lesvintagesdelorraine@gmail.com
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English :
The not-to-be-missed event for classic car enthusiasts. First and foremost, vintage in the spotlight!
You’ll also be able to see a number of amphibious vehicles in action in the marina.
L’événement Rassemblement de voitures vintage Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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