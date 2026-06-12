Basse-Ham

Concert Hop corner

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le groupe Hop Corner vous emmène au cœur de l’Irlande avec un concert festif dédié aux musiques traditionnelles irlandaises. Entre airs entraînants, mélodies authentiques et ambiance chaleureuse, laissez-vous porter par l’énergie et la convivialité de ce répertoire emblématique. Une invitation au voyage à partager en famille ou entre amis.Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

The Hop Corner band takes you to the heart of Ireland with a lively concert dedicated to traditional Irish music. With lively tunes, authentic melodies, and a warm atmosphere, let yourself be carried away by the energy and conviviality of this iconic repertoire. An invitation to a journey to share with family or friends.

L’événement Concert Hop corner Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME