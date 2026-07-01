Ciné plein air Nous nous sommes tant aimés ! Plateau du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Ciné plein air Nous nous sommes tant aimés !

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h45. Plateau du Parc Longchamp 32 Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:45:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Installez-vous sous les étoiles pour des soirées cinéma en plein air !

En partenariat avec Ciné Plein-Air Marseille, la Maire des 4e et 5e arrondissements vous propose de redécouvrir des grands classiques du cinéma dans une ambiance estivale et conviviale





► Vendredi 17 juillet 21h45

Palais Longchamp (4e)



Nous nous sommes tant aimés d’Ettore Scola

Italie | 1974 | 1h55 | VOSTFR

Dans le cadre du Festival Ciao Moka, en partenariat avec la mairie des 4e et 5e arrondissements.



Italie, 1944. Gianni, Nicola et Antonio se lient d’amitié alors qu’ils ont pris le maquis pour combattre les Allemands. Lorsque sonne l’heure de la libération, un monde nouveau s’offre à eux. Militants fervents, pleins de rêves et d’illusions, les voici prêts à faire la révolution. Alors que tous trois, à des périodes différentes, vont avoir une aventure avec Luciana, aspirante actrice, la vie les sépare après la chute du régime fasciste et l’avènement de la République.

Par hasard, tous trois se rencontrent mais la communication est devenue bien difficile entre eux « Nous voulions changer le monde, mais le monde nous a changés ! », déclare l’un des protagonistes.



INFORMATIONS PRATIQUES :



Accès au site à toute heure.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès aux toilettes sur place.

Filtrage des objets personnels à l’entrée



Restauration

Pique-niques autorisés. Petite restauration sur place.



Assises

Chaises à disposition. Sièges personnels autorisés.



Réservations

Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité. .

Plateau du Parc Longchamp 32 Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

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English :

Take a seat under the %E9stars for some outdoor movie nights!

L’événement Ciné plein air Nous nous sommes tant aimés ! Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille