Ciné Plein Air Princes et princesses Stade nautique Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Ciné Plein Air Princes et princesses

Dimanche 16 août 2026 à partir de 21h15. Stade nautique Florence Arthaud 6 avenue Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 21:15:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.



Le 16 août au stade nautique Florence Arthaud



PRINCES ET PRINCESSES

De Michel Ocelot

France 1999 1h10 VOF



Suite de six contes en théâtre d’ombre. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecte et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils inventent et se déguisent puis vivent des histoires dont ils sont les héros la Princesse des diamants ; le Garcon des figues ; la Sorcière ; le Manteau de la vieille dame ; la Reine cruelle ; Princes et princesse .



► Dispositif d’accessibilité pour la séance mis en place



Dispositif d’audio-description créé par une audio-descriptrice de l’association La Luciole pour l’occasion.

Audio-description commentée en direct lors de la séance.





► Infos pratiques



Espace dédié aux fauteuils roulants.

Toilettes sur place.



Espace non-fumeur.

Chiens interdits même tenu en laisse sauf chiens-guides.

Pique-niques autorisés.



Se rendre à la séance

Bus 83 arrêt Marina Olympique

LeVélo station Base Nautique Roucas Blanc

Parkings Q-Park Marseille Voirie Enclos P1 Palm Beach ; Parking 59 Promenade Georges Pompidou

Système de dépose-minute devant l’entrée du stade nautique



Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Stade nautique Florence Arthaud 6 avenue Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air Princes et princesses Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille