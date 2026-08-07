Ciné Plein Air Stillwater Stade nautique Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Ciné Plein Air Stillwater

Dimanche 23 août 2026 à partir de 21h. Stade nautique Florence Arthaud 6 avenue Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le 7ème art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.



Le 23 août au stade nautique Florence Arthaud



STILLWATER

De Tom McCarthy

USA 2021 2h20 –VOSTFR/VOF



Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.



INFORMATIONS PRATIQUES



► Nous rejoindre



Stade Nautique Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche QPark P1 Palm Beach

Transport en commun Bus 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilités douces Station leVélo devant le stade et arceaux à disposition.



► Déroulé



19h00 Ouverture des portes du Stade Nautique

20h00 Ouverture de l’espace cinéma

21h15 Début de séance (dès la nuit complète)

Fermeture des portes du stade 15 minutes après la fin de la séance.



► Modalités d’accès



Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles.

Attention, pour des raisons de sécurité l’événement a une capacité limitée. L’organisation se réserve le droit de fermer les portes du site une fois la jauge maximale atteinte.



► Restauration



Food truck à disposition à l’ouverture des portes et jusqu’au début de la séance (19h00 à 21h00)

Pique-nique autorisé (pas de couteaux ou contenants en verre)



► Assises



Au sein de l’espace cinéma quelques assises seront mises à disposition.

Il est interdit de déplacer le mobilier.

Les chaises pliantes de type camping sont autorisées dans les zones identifiées.



► Restrictions



Il est interdit de fumer dans l’enceinte du Stade.

Chiens interdits même tenus en laisse à l’exception des chiens guides.

Contrôles de sécurité en place pour l’accès au site.



► Accessibilité



Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre en compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Contactez accueil-snfa@marseille.fr



► Renseignements complémentaires



Les Écrans du Sud | communicationcpa@lesecransdusud.fr | 06 98 18 34 33

ou accueil-snfa@marseille.fr .

Stade nautique Florence Arthaud 6 avenue Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air Stillwater Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-03 par Ville de Marseille