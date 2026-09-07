Ciné-Quiz, Cinéma Le Trianon, Romainville

Informations pratiques

Ciné-Quiz Dimanche 20 septembre, 14h00 Cinéma Le Trianon Seine-Saint-Denis

Tarif plein 7€, Tarif jeune (-26 ans) 4€, Tarif réduit 5€ : plus de 60 ans, porteur de handicap, famille nombreuse, allocataire des minimas sociaux, demandeurs d’emploi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Projection du filmMary Poppinsde Robert Stevenson • États-Unis • 1964 • 2h19 • VF

Avant le film,quiz ludique avec lots à gagner (durée : 10 min).

Événement accessible dès 6 ans

Cinéma Le Trianon 2 Rue Carnot, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33183745600 http://www.cinematrianon.fr Un premier cinéma fut détruit pendant la seconde guerre mondiale. Un nouveau cinéma, de style Paquebot, est reconstruit par l’architecte Charles Genêtre en 1953, sur l’emplacement de trois immeubles sinistrés. Le cinéma n’a pratiquement pas changé depuis cette époque. Entièrement rénové en 2012, il est en activité et est équipé des derniers standards en matière d’image (projection laser) et de son (Dolby 5.1) Métro ligne 11 arrêt Romainville-Carnot Bus 105 / 129 / 318 / 322. Arrêt Carnot.

Projection du film Mary Poppins de Robert Stevenson • États-Unis • 1964 • 2h19 • VF

©Mary Poppins