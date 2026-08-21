Visite commentée du Trianon, Cinéma Le Trianon, Romainville
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Le Trianon · Romainville
Informations pratiques
Visite commentée du Trianon Dimanche 20 septembre, 10h30 Cinéma Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Le Trianon comme vous ne l’avez jamais vu ! Venez explorer ses recoins cachés, des loges à la cabine de projection, et découvrez toute son histoire.
Départ de la visite toutes les 30 minutes (10h30-11h-11h30-12h-12h30).
Cinéma Le Trianon 2 Rue Carnot, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33183745600 http://www.cinematrianon.fr Un premier cinéma fut détruit pendant la seconde guerre mondiale. Un nouveau cinéma, de style Paquebot, est reconstruit par l’architecte Charles Genêtre en 1953, sur l’emplacement de trois immeubles sinistrés. Le cinéma n’a pratiquement pas changé depuis cette époque. Entièrement rénové en 2012, il est en activité et est équipé des derniers standards en matière d’image (projection laser) et de son (Dolby 5.1) Métro ligne 11 arrêt Romainville-Carnot Bus 105 / 129 / 318 / 322. Arrêt Carnot.
Le Trianon comme vous ne l’avez jamais vu ! Venez explorer ses recoins cachés, des loges à la cabine de projection, et découvrez toute son histoire.
©CinémaLeTrianon
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