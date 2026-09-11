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CINÉ RELAX, Omnia République, Rouen

samedi 26 septembre 2026 · Omnia République · Rouen

CINÉ RELAX, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Omnia République
Adresse
28 rue de la République, Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

CINÉ RELAX Samedi 26 septembre, 14h30 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com
Ciné relax Omnia République CINÉ RELAX

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