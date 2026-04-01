Gourdon

Ciné-Rencontre à l’Atalante »Sauvage »

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Présentation et échange avec le réalisateur.

Présentation et échange avec le réalisateur.

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Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

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English :

Presentation and discussion with the director.

L’événement Ciné-Rencontre à l’Atalante »Sauvage » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gourdon