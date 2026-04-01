Ciné-Rencontre à l’Atalante »Sauvage » Cinéma l’Atalante Gourdon
Ciné-Rencontre à l’Atalante »Sauvage » Cinéma l’Atalante Gourdon jeudi 16 avril 2026.
Gourdon
Ciné-Rencontre à l’Atalante »Sauvage »
Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Présentation et échange avec le réalisateur.
Présentation et échange avec le réalisateur.
.
Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation and discussion with the director.
L’événement Ciné-Rencontre à l’Atalante »Sauvage » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Vide-Greniers du Printemps à Gourdon Gourdon 12 avril 2026
- Dressage Challenge Départemental du Lot Gourdon 12 avril 2026
- Fête du Printemps Gourdon 12 avril 2026
- Moment musical de Printemps Salle Francis Poulenc Gourdon 14 avril 2026
- Exposition-Jeu Arborescence » Gourdon 17 avril 2026