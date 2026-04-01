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Ciné-Rencontre à l’Atalante  »Sauvage » Cinéma l’Atalante Gourdon

Ciné-Rencontre à l’Atalante  »Sauvage » Cinéma l’Atalante Gourdon

Ciné-Rencontre à l’Atalante  »Sauvage » Cinéma l’Atalante Gourdon jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Cinéma l'Atalante

Adresse : Boulevard des Martyrs

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gourdon

Ciné-Rencontre à l’Atalante  »Sauvage »

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Présentation et échange avec le réalisateur.

Présentation et échange avec le réalisateur.

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Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85 

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English :

Presentation and discussion with the director.

L’événement Ciné-Rencontre à l’Atalante  »Sauvage » Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gourdon

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