Ciné-Rencontre | A Second Life, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Informations pratiques

Ciné-Rencontre | A Second Life Mercredi 8 juillet, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

6>5>3>4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T19:30:00+02:00 – 2026-07-08T20:50:00+02:00

Fin : 2026-07-08T19:30:00+02:00 – 2026-07-08T20:50:00+02:00

Film de Laurent Slama (2026)

1h18

Avec Agathe Rousselle, Alex Lawther, Suzy Bemba.

Le jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Elisabeth jongle entre la gestion de locations de courte durée et sa dépression. Pour échapper au chaos de la ville, elle retire souvent ses appareils auditifs et se réfugie dans le silence. Sa rencontre avec Elijah, un Californien insouciant, la déstabilise. Mais en perdant ses appareils en plein cœur des festivités, elle n’a d’autre choix que d’affronter ses peurs et de s’ouvrir aux autres.

Ciné-Rencontre

Mercredi 8 juillet | 19h30

Débat avec Yann GRISET, président de Surdi 59 et de SurdiFrance. L’Association des Devenus sourds et Malentendants du Nord accueille et informe sur la surdité acquise à l’âge adulte. Elle est animée par des malentendants bénévoles qui œuvrent pour une meilleure inclusion des malentendants. En partenariat avec Surdi 59.Le film est diffusé dans sa version avec sous-titrage SME (sourds et malentendants).

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}]

Projection suivie d’un débat avec Yann Griset, président de Surdi 59 et de SurdiFrance. Cinéma Recontre

DR