Exposition « Paris-Londres-Paris », Bernard Plossu, Michel Butor, Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, Tourcoing
samedi 11 juillet 2026 · Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux · Tourcoing
Informations pratiques
Exposition « Paris-Londres-Paris », Bernard Plossu, Michel Butor 11 juillet – 3 octobre Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Nord
Entrée libre. Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T11:30:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Réalisé dans le cadre de la mission photographique transmanche Paris-Londres-Paris initiée par le Centre régional de la photographie Hauts-de-France, cet ensemble sera présenté à la galerie Nadar du 11 juillet au 3 octobre 2026. L’exposition s’inscrit dans le Centenaire Butor et également dans l’année du Bicentenaire de la photographie.
Vernissage le samedi 11 juillet, à 11h30.
Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/74937912_vernissage-de-lexposition-paris-londres-paris-bernard-plossu-michel-butor?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. À cette occasion, Helio présente le dialogue sensible et poétique noué entre les photographies de Bernard Plossu et les textes de Michel Butor.
Bernard Plossu
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