Tournoi GeoGuessr : explorez le monde, un indice à la fois !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Tournoi GeoGuessr : explorez le monde, un indice à la fois ! Samedi 4 juillet, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Venez découvrir GeoGuessr, le célèbre jeu de géographie en ligne, lors d’un tournoi animés par l’association « Les GeoGamers » et la numérithèque.

Grâce aux images de Google Street View, vous serez transporté au hasard dans une rue, un village, une route ou un paysage quelque part dans le monde. À vous d’observer votre environnement, de repérer les indices et de retrouver votre position sur une carte.

Langues, panneaux, plaques d’immatriculation, architecture, végétation ou encore marquage des routes : chaque détail peut vous mettre sur la bonne piste. Que vous soyez débutant ou déjà passionné de géographie, venez tester votre sens de l’observation, votre logique et votre culture générale dans une ambiance conviviale.

Un tournoi ludique et accessible à tous pour voyager !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Participez à un tournoi GeoGuessr et relevez des défis de géographie avec l’association Les GeoGamers. Observation, logique et esprit d’équipe seront au rendez-vous !

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