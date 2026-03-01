Ciné rencontre le gâteau du président Château-Renard
Ciné rencontre le gâteau du président Château-Renard samedi 14 mars 2026.
Ciné rencontre le gâteau du président
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 20:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Diffusion du drame irakien le gâteau du président , récompensé par la caméra d’or à Cannes, suivi d’une discussion avec Frédéric Mercier, critique de cinéma.
Diffusion du drame irakien le gâteau du président , récompensé par la caméra d’or à Cannes, suivi d’une discussion avec Frédéric Mercier, critique de cinéma. 4 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the Iraqi drama The President’s Cake , awarded the Camera d’Or at Cannes, followed by a discussion with film critic Frédéric Mercier.
L’événement Ciné rencontre le gâteau du président Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-05 par OT 3CBO