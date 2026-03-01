Ciné rencontre le gâteau du président Château-Renard

Ciné rencontre le gâteau du président

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Diffusion du drame irakien le gâteau du président , récompensé par la caméra d’or à Cannes, suivi d’une discussion avec Frédéric Mercier, critique de cinéma.

English :

Screening of the Iraqi drama The President’s Cake , awarded the Camera d’Or at Cannes, followed by a discussion with film critic Frédéric Mercier.

