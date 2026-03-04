Ciné-rencontre : Le Gâteau du président, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-rencontre : Le Gâteau du président Jeudi 5 mars, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T23:00:00+01:00

Rencontre avec le Refugee Food Festival à l’issue de la séance, autour des notions abordées dans le film (débrouille, transmission, résilience).

Le film : Le Gâteau du président

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Rencontre avec le Refugee Food Festival à l’issue de la séance, autour des notions abordées dans le film (débrouille, transmission, résilience). ciné cinéma

La Lanterne