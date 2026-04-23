CINÉ-RENCONTRE Les contes du pommier Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

Morlaix

CINÉ-RENCONTRE Les contes du pommier

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le jeudi 23 avril, le cinéma La Salamandre à la plaisir d’accueillir Jean-Claude Rozec, réalisateur du dessin animé en stop motion Les contes du pommier  , pour échanger après la projection de son film. Le film est conseillé à partir de 6 ans.

SYNOPSIS

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English : CINÉ-RENCONTRE Les contes du pommier

L’événement CINÉ-RENCONTRE Les contes du pommier Morlaix a été mis à jour le 2026-04-10 par OT BAIE DE MORLAIX