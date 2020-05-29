Ciné-rencontre Nous l’Orchestre Cinéma Eldorado Ornans
Ciné-rencontre Nous l’Orchestre Cinéma Eldorado Ornans vendredi 29 mai 2026.
Ornans
Ciné-rencontre Nous l’Orchestre
Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le cinéma Eldorado vous propose la diffusion du documentaire de Philippe Béziat, Nous l’Orchestre . Cette séance sera accompagnée par Benoit Basirico, journaliste et spécialiste de la musique au cinéma.
Synopsis du documentaire Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.
Le vendredi 29 mai à 20h
Cinéma Eldorado .
Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 29 40 cinema.ornans@orange.fr
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English : Ciné-rencontre Nous l’Orchestre
L’événement Ciné-rencontre Nous l’Orchestre Ornans a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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