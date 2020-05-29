Ciné-rencontre Nous l’Orchestre Cinéma Eldorado Ornans

Ornans

Ciné-rencontre Nous l’Orchestre

Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le cinéma Eldorado vous propose la diffusion du documentaire de Philippe Béziat, Nous l’Orchestre . Cette séance sera accompagnée par Benoit Basirico, journaliste et spécialiste de la musique au cinéma.

Synopsis du documentaire Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.

Le vendredi 29 mai à 20h

Cinéma Eldorado .

Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 29 40 cinema.ornans@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-rencontre Nous l’Orchestre

L’événement Ciné-rencontre Nous l’Orchestre Ornans a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON