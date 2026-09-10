Ciné-rencontre Touret-Lustiger, au miroir d’une amitié Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ciné-rencontre Touret-Lustiger, au miroir d’une amitié

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Touret (26 juin-21 septembre), le cinéma Les Cinéastes vous propose un documentaire autour de l’amitié entre Jean Touret et Jean-Marie Lustiger. Le réalisateur Grzegorz Tomczak sera présent pour échanger avec le public.

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Touret (26 juin-21 septembre), le cinéma Les Cinéastes vous propose un documentaire autour de l’amitié entre Jean Touret et Jean-Marie Lustiger. Le réalisateur Grzegorz Tomczak sera présent pour échanger avec le public.

Jean touret est un artiste, essentiellement sculpteur, qui a grandi et fait sa formation artistique au Mans avant de partir vivre dans le Loir-et-Cher où son œuvre est abondante. Il est notamment connu pour avoir travaillé pendant près de 40 ans avec Jean-Marie Lustiger. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

As part of the exhibition dedicated to Jean Touret (June 26–September 21), the Les Cinéastes cinema is screening a documentary about the friendship between Jean Touret and Jean-Marie Lustiger. Director Grzegorz Tomczak will be on hand to speak with the audience.

L’événement Ciné-rencontre Touret-Lustiger, au miroir d’une amitié Le Mans a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT72