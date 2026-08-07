AGENDA · Romans-sur-Isère
Ciné-seniors Compostelle Ciné Planète Romans-sur-Isère
lundi 5 octobre 2026 · Ciné Planète · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Ciné-seniors Compostelle
Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:00:00
fin : 2026-10-05 14:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Ciné seniors pour les 60 ans et plus.
.
Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cin%E9 seniors for people 60 and older.
L’événement Ciné-seniors Compostelle Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-04 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Concert: HK le coeur au vent Chemin des bois Romans-sur-Isère 7 août 2026
- Soirée rock’n’roll place Aux Herbes Romans-sur-Isère 7 août 2026
- Atelier poterie adultes Les terrres brunes Romans-sur-Isère 8 août 2026
- Visite guidée Romans by night Maison du Mouton Romans-sur-Isère 8 août 2026
- Flash-Tours in English (Visites flash en anglais) au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère 12 août 2026