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AGENDA · Romans-sur-Isère

Ciné-seniors Compostelle Ciné Planète Romans-sur-Isère

lundi 5 octobre 2026 · Ciné Planète · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ciné Planète
Adresse
14 place Jean Jaures
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
6.5 6.5 6.5

Romans-sur-Isère

Ciné-seniors Compostelle

Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:00:00
fin : 2026-10-05 14:00:00

Date(s) :
2026-10-05

Ciné seniors pour les 60 ans et plus.
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Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 48 

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English :

Cin%E9 seniors for people 60 and older.

L’événement Ciné-seniors Compostelle Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-04 par Valence Romans Tourisme

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