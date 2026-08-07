Ciné-seniors Compostelle Ciné Planète Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Ciné-seniors Compostelle

Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:00:00

fin : 2026-10-05 14:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Ciné seniors pour les 60 ans et plus.

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Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 48

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English :

Cin%E9 seniors for people 60 and older.

L’événement Ciné-seniors Compostelle Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-04 par Valence Romans Tourisme