Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 14:30 – 17:30

Gratuit : non Plein tarif : 4,50 € / Carte Blanche : 4 € Accueil billetterie dès 13h45.Site internet : https://www.cinemalebonnegarde.com/Adresse mail : cineseniorsbg@gmail.comPour les groupes, merci de nous communiquer en amont le nombre de personnes + le nombre de places PMR souhaitées. Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Dans le cadre du programme “Les Toiles du Sud” qui propose chaque 2ème ou 3ème jeudi du mois des séances de cinéma à l’attention des spectateurs séniors ou porteurs d’un handicap, le cinéma Bonne Garde et ses partenaires vous invitent à découvrir le film “La petite cuisine de Mehdi” d’Amine Adjina.Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions.???? Durée : 1h44Séance à 14h30 (accueil dès 13h45)???? Film en version SME (sous-titré pour les personnes sourdes ou malentendantes).???? Accueil assuré par nos bénévoles pour le public à mobilité réduite.La séance sera suivie d’un moment convivial avec un goûter offert aux personnes munies d’un ticket d’entrée du cinéma.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com



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