Ciné soupe ! Montbrun-les-Bains
Ciné soupe ! Montbrun-les-Bains vendredi 22 mai 2026.
Montbrun-les-Bains
Ciné soupe !
Salle des fêtes Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Projection du film Le crime du 3e étage précédée d’un apéro et repas partagé.
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Salle des fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr
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English :
Screening of the film Le crime du 3e étage preceded by an aperitif and shared meal.
L’événement Ciné soupe ! Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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