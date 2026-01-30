Visite guidée du village médiéval de Montbrun les Bains Le village Montbrun-les-Bains

Visite guidée du village médiéval de Montbrun les Bains

Le village L’Autin Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-08-31 19:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-07-01 2026-09-01

Venez découvrir l’histoire de Montbrun les Bains, village classé parmi les plus beaux villages de France, de son église, du puissant mais terrible seigneur Charles Dupuy Montbrun ainsi que du thermalisme

.

Le village L’Autin Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du village médiéval de Montbrun les Bains

Discover the history of Montbrun les Bains, a village listed as one of the most beautiful in France, its church, the powerful but terrible lord Charles Dupuy Montbrun and the spa industry

L’événement Visite guidée du village médiéval de Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale