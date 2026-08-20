Ciné-surprise, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Ciné-surprise Samedi 19 décembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection.

À partir de 6 ans

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. À partir de 6 ans