CINÉ THÉ >>> LE GOÛT DES AUTRES, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

CINÉ THÉ >>> LE GOÛT DES AUTRES Jeudi 24 septembre, 14h00 La Comète Marne

Tarif du Jeudi : 5,50€ / -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

De Agnès Jaoui | 2000 | France | 1h53 | VF

Avec Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Anne Alvaro, Agnès Jaoui, Gérard Lanvin

Le Goût des autres est un film comme un ballet, où se croisent une foule de personnages que tout oppose dans des scènes aux dialogues ciselés, signés par le brillant duo Jaoui/Bacri. Un bijou tantôt incisif, tantôt tendre sur les préjugés.

Porté par des acteurs.trices cultes, Le Goût des autres est une comédie de mœurs aussi drôle que sensible. Récompensé par quatre César et nommé à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, le film se prolongera autour d’un moment convivial au bar de la Comète (situé au -1) pour un thé offert par La Comète, en partenariat avec Biocoop et Au Plaisir Gourmand.

CINÉ THÉ LE JEUDI 24 SEPTEMBRE À 14H : séance suivie d’un moment convivial au bar de La Comète

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1125?showId=4073 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Séance suivie d’un moment convivial au bar de La Comète