Ciné-Vente : Plus fort que moi, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Vente : Plus fort que moi Samedi 25 avril, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Le Vestiaire de Nikodème s’installe dans le hall du cinéma dès 14h pour une vente de vêtements d’enfants d’occasion, dans le cadre d’un projet d’inclusion de personnes en situation de handicap.

La vente sera rythmée par une séance du film Plus fort que moi à 16h. L’équipe de l’Institut Nikodème sera présente toute l’après-midi pour échanger avec les spectateurs.

Le film : Plus fort que moi, de Kirk Jones

L’histoire vraie et le parcours semé d’embûches de John Davidson, un jeune homme atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, une maladie encore méconnue dans les années 1980.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/25-avril-cine-vente-plus-fort-que-moi/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le Vestiaire de Nikodème s’installe dans le hall du cinéma pour une vente de vêtements d’enfants d’occasion, dans le cadre d’un projet d’inclusion de personnes en situation de handicap. ciné cinéma

La Lanterne