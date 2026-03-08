CIN’ÉCHANGES LA MAISON DES FEMMES

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Enfant

Date :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Cin’échanges avec la projection de La Maison des femmes .

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Séance suivie d’un échange dans le cadre de Journée Internationale des droits des femmes.

Séance proposée par l’espace Kalipolys, Secours Populaire en partenariat avec le CIDFF. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

Cin’échanges with the screening of La Maison des femmes .

At the Maison des Femmes, a team of caring, listening and supportive professionals strives every day to help women victims of violence rebuild their lives…

Screening followed by a discussion on the occasion of International Women’s Rights Day.

Proposed by Espace Kalipolys and Secours Populaire.

L’événement CIN’ÉCHANGES LA MAISON DES FEMMES Langogne a été mis à jour le 2026-03-05 par Conseil Départemental