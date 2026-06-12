CINECO COMPOSTELLE Meyrueis
CINECO COMPOSTELLE Meyrueis mercredi 9 septembre 2026.
Meyrueis
CINECO COMPOSTELLE
Village Meyrueis Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Projection du film Compostelle de Yann SAMUELL. Durée 1h54min Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film Compostelle Yann Samuell
Durée 01h54min Genre Comédie Drame Origine France (VF)
Synopsis:
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .
Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 47 87 30
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English :
Screening of Compostelle by Yann SAMUELL. Running time: 1hr 54min Genre: Comedy Drama Origin: France (VF)
L’événement CINECO COMPOSTELLE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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