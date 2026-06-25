CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE La Genette Verte Florac Trois Rivières
CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE La Genette Verte Florac Trois Rivières mercredi 2 septembre 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 6 – 6 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Projection à 21h à la Genette Verte à Florac du film De la comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat.
Projection du film De la comédie française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat .
Durée 1h15 / Genre Comédie / Origine France
Synopsis
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening at 9:00 p.m. at La Genette Verte in Florac of the film De la comédie française by Martin Darondeau and Bertrand Usclat.
L’événement CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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