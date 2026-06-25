CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses
jeudi 3 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
Salle des fêtes Derriere l’office du tourisme Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 6 – 6 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 21:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Projection à 21h à la salle des fêtes de Sainte Enimie, du film De la comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat.
Projection du film De la comédie française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat .
Durée 1h15 / Genre Comédie / Origine France
Synopsis
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Salle des fêtes Derriere l’office du tourisme Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
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English :
Screening at 9:00 p.m. at the Sainte Enimie community hall of the film De la Comédie Française by Martin Darondeau and Bertrand Usclat.
L’événement CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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